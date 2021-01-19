2021/01/19 | 08:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، وجود أي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الجديد.ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر من داخل الوزارة، قوله إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.وأضاف أن “لمجلس النواب صلاحية إجراء تعديلات على الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة في موازنة العام 2021”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح جديد من وزارة المالية حول الاستقطاعات من رواتب الموظفين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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