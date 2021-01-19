تعليق من القيادة الأميركية حول أنباء قصف مواقع في جرف الصخر

2021/01/19 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى، الثلاثاء، على أنباء أشارت إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في جرف الصخر، جنوب بغداد.

وقال المتحدث في تصريح تابعه "ناس"، (19 كانون الثاني 2021)، إن "القيادة لا علم لها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق".

من جانبه نفى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، بحسب صحفي أميركي، "وجود أي ضربة أميركية ليلة أمس".

فيما قالت مصادر محلية إن "جميع الصور والفيديوهات التي نُشرت هي صور قديمة، ولهذه اللحظة لم تُسرب اي صورة تؤكد حدوث قصف جوي".

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