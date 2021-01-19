نواب: تأجيل الانتخابات لايصب بمصلحة الشعب والحكومة تتحمل كامل المسؤولية

2021/01/19 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، تغيير موعد اجراء الانتخابات الى شهر تشرين الاول من العام الجاري، مؤكدين ان قرار التأجيل يمثل تراجعا بموقف الحكومة ازاء اجراء الانتخابات والتفافا على الشعب ونقضا للعهد الذي جاءت من اجله الحكومة.

وقال النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار محمود، لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي ينبغي ان توفر ماتحتاجه مفوضية الانتخابات من اجل الاقتراع، حيث ان تأجيل الموعد من حزيران الى تشرين الاول المقبل يمثل مخالفة لارادة الشعب العراقي”.

من جهته اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “البرلمان قدم للحكومة ماطالبت به من مبالغ عبر قانون تمويل الانتخابات، في حين ان الحكومة لم تتقدم الى الامام مع المفوضية من اجل اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها”.

الى ذلك، بين النائب يونادم كنا، ان “حكومة الكاظمي لاتوجد لديها جدية حقيقية لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، اذ ينبغي لها الاسراع في توفيرالمستلزمات الضرورية لاجراء عملية الاقتراع في الموعد الاولي الذي حددته”.



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