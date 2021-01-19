داعش يفجر محطة كهرباء بضواحي جلولاء في ديالى

2021/01/19 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / فجر تنظيم داعش محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بضواحي ناحية جلولاء في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان أرهابيي داعش قاموا بتفجير محطة كهرباء في منطقة سيد جابر بضواحي جلولاء شمال شرق بعقوبة في ساعة متاخرة من الليلة الماضية ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جلولاء وقره تبه ./انتهى .

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