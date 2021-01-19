حراك نيابي لإنهاء ملف العشوائيات والحد من انتشارها

2021/01/19 | 09:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي لإنهاء ملف العشوائيات والحد من انتشارها، من خلال تشريع القانون الخاص بها.وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، في تصريح صحفي، إن “وزارة التخطيط أنجزت دراسة بخصوص موضوع العشوائيات، وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الخدمات من أجل مناقشة الدراسة التي قدمتها وزارة التخطيط”.وأشار الازيرجاوي، إلى أن “قانون العشوائيات نوقش سابقاً، ولدينا أولويات بشأنه، ونحتاج لمعرفة المستجدات لتضمينها في القانون”.وتابع، أن “وزارة التخطيط تريد إنهاء ملف العشوائيات، ووضع سقف زمني وقانون يحد من امتدادها ويعالجها”، مضيفاً أن “القانون سيضع خطة عمل للعشوائيات من خلال معالجتها وإنهاء امتدادها”.يذكر أن […]

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