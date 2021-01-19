ليس -ابرتهايد في المناطق-، بل ابرتهايد - جدعون ليفي

2021/01/19 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدعون_ليفي *لا يوجد فقط ابرتهايد في المناطق المحتلة، بل يوجد ابرتهايد في كل اسرائيل.



نحن شركاء لها، فهذه دولتنا*فقط في نصف سنة من الـ 73 سنة من حياتها كانت دولة اسرائيل ديمقراطية – ستة اشهر وليس اكثر.



هذه الحقيقة الصادمة والتي معظم الاسرائيليين وكذلك العالم يقمعونها – ورجال الحق لا يوجد لديهم سبيل لانكارها – يجب أن تدوي في كل درس مدنيات وفي كل نقاش حول اسرائيل.



كل هراء "بيبي يدمر الديمقراطية" ......





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