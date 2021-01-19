الجوع الكافر والسيستام الفاسد - عمار عمروسية

2021/01/19 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمار_عمروسية يشقّ الحراك الاجتماعي طريقه بوتائر متسارعة تصل اللّيل بالنّهار ضمن مسار تصاعدي يكسب مساحات جغرافيّة جديدة ويجتذب روافد اجتماعيّة إضافية.فنهوض المعدمين والمقصيّين اجتماعيّا يدّق مشارف الانتقال إلى حراك وطني شامل يضع البلاد بصفة فعليّة ضمن موجة جديدة للثّورة التّونسيّة المغدورة.



فالوقائع الملموسة حتّى الآن لمجريات نهوض شبيبة الفقر والتّهميش تتقدّم في الاتجّاه السّليم رغم طابعها العفويّ ل ......





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