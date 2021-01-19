ويكيليكس وسوريا: تسريبات ودروس - رامز مكرم باكير

2021/01/19 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رامز_مكرم_باكير تضامناً مع جوليان اسانج، وجميع معتقلين الرئي في كل مكان في يوم ١-;-١-;- نيسان ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-، وفي تمام الساعة ٩-;- صباحاً، اقتحم ٦-;- رجال شرطة، ضخام الجثة، السفارة الإكوادورية بحي نايتسبريدج في لندن، واعتقلوا جوليان أسانج بشكل عنيف ومهين، وفيه شيء من لانتهاك لكرامته، وبدى وكأن السلطات عمدت الى إظهاره بهذا المنظر الضعيف الهزيل، بشعره الأبيض وكأنه عجوز لاحول له ولا ......





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