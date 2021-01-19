تعليق من وزارة المالية حول وجود استقطاعات في رواتب شهر كانون الثاني

2021/01/19 | 09:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت وزارة المالية، وجود أي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الجديد.

ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر من داخل الوزارة، قوله إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.

وأضاف أن “لمجلس النواب صلاحية إجراء تعديلات على الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة في موازنة العام 2021”.

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