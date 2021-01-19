القيادة الوسطى الأميركية تنفي شنها أية غارات في العراق

2021/01/19 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية، الثلاثاء، شنها أي غارات في العراق، بحسب قناة "الجزيرة".

وذكرت قناة "الجزيرة"، أن "القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفي شنها أي غارات في العراق".وتداولت وسائل إعلام، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنباء تحدث عن وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل، ناجمة عن قصف جوي.

وأشارت وسائل الإعلام تلك، نقلاً عن مصادرها بأنه تم رصد تحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

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