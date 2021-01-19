الزراعة: لا يوجد دعم للقطاع الزراعي

2021/01/19 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، أنه لا يوجد أي دعم للقطاع الزراعي العراقي.

وقال الخفاجي، في حديثه خلال ندوة نظمت في بغداد، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، "لا يوجد أي دعم للقطاع الزراعي، وانما الفلاح وحده يقاوم فيروس كورونا والمنافذ الحدودية والحمى النزفية".

لكن وزير المالية، علي علاوي، يؤكد أن القطاع الزراعي مدعوم من الدولة بمبالغ مالية كبيرة، من خلال شراء القمح والأرز والشعير من الفلاحيين بأسعار اعلى من الأسعار العالمية بالإضافة إلى دعم البذور وتنقيب المياه.

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