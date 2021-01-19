2021/01/19 | 10:54 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 19 يناير 2021 | 10:48 صباحاً

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محتجون يغلقون محطة للكهرباء في كربلاء

مصدر اغلق عشرات المحتجين، الثلاثاء، محطة كهرباء في محافظة كربلاء، احتجاجا على انقطاع التيار، حسب شهود عيان.وأفاد المصدر، نقلا عن الشهود، بأن المحتجين أغلقوا المدخل الرئيسي لمحطة كهرباء "الخيرات الغازية"، ومنعوا الموظفين من الدخول، منددين بانقطاع التيار الكهربائي إلى خمس ساعات.وأكد المحتجون استمرار إغلاقهم المبنى؛ للضغط على إدارة المحطة بإعادة الوضع كما كان في السابق، والمتمثل بقطع التيار الكهربائي لساعة واحدة وإعادته لثلاث ساعات.ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا ترتفع درجة الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

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