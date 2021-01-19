منخفض يحمل امطارًا وثلوجًا يتجه إلى العراق من شماله.. موجة تستمر 3 أيام

2021/01/19 | 10:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريرها بخصوص الحالة الجوية التي ستشهدها البلاد إبتداء من يومي الأربعاء والخميس.

وقال بيان لمدير قسم التنبؤ الجوي في الهيأة حيدر حبيب، إن “المنطقة الشمالية من البلاد سوف تتأثر يومي الاربعاء والخميس بمنخفض جوي من تركيا مسببا طقس غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة مع حدوث عواصف رعدية كما تشهد تساقط الثلوج وخصوصًا المناطق الجبلية منها، دهوك، اربيل ، السليمانية، نينوى”.

وبين حبيب، “من المتوقع ان تتأثر البلاد ابتداء من يوم الخميس بمرتفع جوي قادم من سيبيريا ترافقه كتله هوائية باردة وجافة مسببًا طقسًا صحوًا شديد البرودة مع بعض الغيوم، فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل الصغرى دون الصفر المئوي أحيانًا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية من (6-8) كم”.

من المحتمل، حسب البيان، أن “تستمر هذه الموجة الباردة للأيام الخميس والجمعة 21-22/ كانون الثاني/ 2021 ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/1/2021 لتقترب درجات الحرارة من معدلاتها العامة.

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