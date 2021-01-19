القبض على ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

2021/01/19 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات ،اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين يقومون بتوزيع ما يسمى (الكفالات) لعوائل داعش في صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية ،مبينة أنه"تم القبض عليهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم توزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين".

واضافت أن"في التحقيقات معهم اعترفوا قيامهم بعملية توزيع الاموال على العوائل ، فضلاً عن قيامهم بنقل المواد الغذائية والامور اللوجستية الاخرى لعناصر عصابات داعش مقابل مبالغ مالية".

وتابعت أنه"تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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