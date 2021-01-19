صور: رفع الحواجز وفتح شارعي ’الصدرية والهادي’ بعد إغلاق لأكثر من 10 سنوات

2021/01/19 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء فتح شارع الصدرية والهادي في العاصمة بغداد بعد إغلاق دام أكثر من عشر سنوات.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021) إن "الفريق الركن قيس خلف المحمداوي أوعز للجهد الهندسي في القيادة منذ ليلة أمس بفتح شارعي الصدرية والهادي اللذان أغلقا منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضاف البيان، أن "فتح الطريق جاء بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة للتنسيق مع أمانة بغداد والجهات المختصة الأخرى تلبيةً لمناشدات أهالي المنطقة منذ فترة طويلة ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والإسهام في فك الاختناقات المرورية الحاصلة في المنطقة لكون هذه الشوارع تربط وتؤدي إلى مناطق مهمة في مركز بغداد وصولاً إلى الخط السريع شارع محمد القاسم".

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