الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية تفتيش شمال الانبار

2021/01/19 | 10:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش شمالي محافظة الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش، نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش شمالي محافظة الانبار، فيما شملت العملية تفتيش الأحياء المجاورة لبحيرة الثرثار وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص في تلك المناطق”.وأضاف البيان، أن “ الحشد الشعبي والجيش يواصلون بين الحين والآخر عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش والحفاظ على المدن الآمنة في محافظة الانبار”.



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