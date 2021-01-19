2021/01/19 | 10:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، رئيس الوزراء بارسال قوة خاصة الى ناحية جلولاء لحفظ الامن بعد تدهوره بسبب تنظيم داعش الارهابي .وقال الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “تنظيم داعش الارهابي اقتحم مدينة جلولاء شمال شرقي ديالى واطلق النار عشوائيا ما ادى الى احتراق محطة كهرباء في احدى الاحياء السكنية من دون خسائر بشرية”.واضاف الجبوري انه “لاول مرة منذ تحرير مناطق واسعة من المحافظة التتظيم الارهابي يصل مسلحوه الى مركز المدينة.



عادا ذلك خرقا امنيا كبيرا يتطلب ردا حاسما”.واوضح ان “ماحصل يتطلب تدخلا فورية من رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بالتدخل الفوري والاطلاع على الاوضاع الامنية في الناحية وإيقاف الخروقات الأمنية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يطالب بارسال قوة عسكرية لمواجهة “داعش” في جلولاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يطالب بارسال قوة عسكرية لمواجهة “داعش” في جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).