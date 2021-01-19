اللواء رسول: فتح شارعي الصدرية والهادي وسط بغداد بتوجيه من الكاظمي

2021/01/19 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن الناطق الرسمي، باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، فتح شارعي الصدرية والهادي اللذان اغلقا منذ اكثر من عشر سنوات.وجاء في بيان نشره اللواء رسول، وتلقته (بغداد اليوم)، "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع امانة بغداد، باشر الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد بفتح شارعي الصدرية والهادي اللذان اغلقا منذ اكثر من عشر سنوات".واضاف "تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والاسهام في فك الاختناقات المرورية".

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