ريال مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع ديفيد ألابا

2021/01/19 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ، وذلك من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض ديفيد ألابا عدة عروض من بايرن ميونخ لتجديد عقده، كان آخرها في شهر تشرين الاول الماضي، ومنذ بداية شهر كانون الثاني الجاري، أصبح اللاعب حراً بالتفاوض مع أي نادٍ يريد الحصول على خدماته، حيث أن عقده سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد أغلق مفاوضاته بشكل كامل مع وكيل أعمال ديفيد ألابا منذ 2 من شهر كانون الثاني الماضي، وبالتالي هذه أول صفقة يبرمها الريال للموسم القادم.

وأضاف التقرير أن المدافع النمساوي سيوقع مع ريال مدريد على عقد يمتد لأربع سنوات، كما سيحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون يورو، وبالتالي سيصبح ضمن أعلى اللاعبين أجراً داخل الفريق.

وبحث النادي الملكي في السوق كثيراً قبل الإقدام على التعاقد مع ألابا من أجل تدعيم الخط الخلفي، وكان هناك أسماء أخرى مرشحة مثل باو توريس مدافع فياريال، لكن الإدارة قررت بالنهاية الذهاب نحو مدافع البافاري بسبب خبرته الكبيرة وانعدام التكلفة.

ويمتاز ديفيد ألابا بأنه قادر على اللعب في عدة مراكز سواء في خط الدفاع أو خط الوسط، وكان هناك ضرورة للتوقيع مع مدافع من طراز عالي في ظل إمكانية رحيل القائد سيرجيو راموس بنهاية الموسم، بالإضافة إلى تذبذب مستوى رافاييل فاران.

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