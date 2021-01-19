2021/01/19 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/نينا/ يحمل "كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي" للموسم الحالي 2020- 2021والتي تجمع نادي الشارقة مع نادي شباب الأهلي في "القمة المرتقبة" مساء الجمعة المقبل الموافق 22 يناير على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، الرقم " 13 " في تاريخ البطولة، خلال عصر الاحتراف، حيث كانت البداية مع نسخة 2008 – 2009، وظلت تقام كل عام منذ هذا التاريخ حتى الآن.وأطلقت رابطة المحترفين الإماراتية شعار "شتانا سوبر" للمباراة المرتقبة" التي ستكون أولى ألقاب الموسم الجديد، وتتزامن مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي " أجمل شتاء في العالم".وتوزعت الألقاب في المواسم الـ 12 الماضية على 5 فرق ضمت شباب الأهلي "الأهلي" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في 4 مناسبات آخرها 2016- 2017، والوحدة في ثلاث مناسبات 2011- 2012، و 2017 - 2018، و 2018- 2019، والعين "مرتين" 2008- 2009 و2012- 2013، إلى جانب الإمارات 2010- 2011، والشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة على 2019- 2020 .وتنص لائحة "كأس سوبر الخليج العربي" على تأهل بطل دوري الخليج العربي للموسم السابق والفائز ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم السابق، على أن يتأهل بطل ووصيف دوري الخليج العربي للمشاركة في كأس السوبر إذا كان الفائز ببطولة الدوري هو نفسه الحاصل على بطولة الكأس.ومن المنتظر أن تحسم ركلات الترجيح الفائز بلقب السوبر في حال التعادل، حيث تشير اللوائح إلى اللجوء المباشر للحسم بركلات الترجيح حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الرسمي ودون لعب أشواط إضافية، وهو ما تكرر في 6 نسخ ماضية في تاريخ البطولة./انتهى

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