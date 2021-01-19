الجيش الايراني :إنطلاق مناورات القوة البرية في جنوب شرق البلاد

2021/01/19 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الجيش الايراني عن انطلاق مناورات لقوته البرية صباح اليوم الثلاثاء بعنوان "الاقتدار 99" في سواحل مكران جنوب شرق ايران".وبحسب الاعلام الايراني ان , المناورات بدات بحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري وقادة ومسؤولي الاركان العامة للقوات المسلحة واركان الجيش".واشار الى ان "المناورات تجري بمشاركة الوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والاسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران".وبحسب الاعلام ذاته ان "هذه المناورات تهدف الى تقييم مستوى الجهوزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش لمواجهة التهديدات والنقل السريع للقوات من مناطق تواجدها الى مناطق العمليات وفقا للخطط المرسومة وسيتم خلالها تنفيذ مختلف انواع التكتيكات الابداعية بهدف تقييم المهارات المتعددة لالوية القوة البرية للجيش"./انتهى2

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