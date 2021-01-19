مراسل العالم في بغداد يوضح بشأن أحداث منطقة جرف النصر

2021/01/19 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2021.01.19 – أكد مراسل قناة العالم في العاصمة العراقية بغداد أن تضاربا في الأنباء يسود الموقف بشأن قصف قطعات من القوات العراقية في منط...

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