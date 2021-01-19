تحذير شديد من الصحة العراقية: 5 أسباب.. وموجة الوباء القادمة أقسى

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة، الثلاثاء، من تفشي موجة جديدة من فيروس "كورونا" في العراق، مؤكدة أنّ الوضع الوبائي لم ينحسر بعد.

وذكرت الوزارة في بيان، 19 كانون الثاني/يناير، أنّ هناك "متابعة للموقف الوبائي المحلي والدولي بسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الإصابات بموجة ثانية، والتي قد تكون أقسى من الموجة الأولى كما يحدث الآن في العديد من الدول و حسب ما حذرت به منظمة الصحة العالمية".

وعزا البيان، ذلك إلى أسباب عدة منها:

أولاً: إنّ أمد المناعة التي تمنحها الإصابة ما زال غير معروف وإمكانية الإصابة مرة أخرى محتمل جدًا، ومن الخطأ التعويل عليها وترك الإجراءات الوقائية.

ثانيًا: التحور المستمر بسلالات الفايروس كما حدث في دول بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وكان هذا التحور السبب في سلالات أشد انتشارًا من السلالة القديمة في 50 دولة لحد الآن، ومن المحتمل أنّ يحدث تحور بالسلالة في بلدنا أو ينتقل إلينا من البلدان الأخرى.

ثالثًا: التهاون الكبير بالإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من خلال ملاحظات ورصد فرقنا الصحية، حيث الضعف الواضح في الالتزام بهذه الإجراءات والتعمد في خرق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

رابعًا: فتح كافة المرافق الحيوية والمراقد الدينية وعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل إلى هذه المرافق ذات التجمعات البشرية الضخمة بدون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

خامسًا: إن فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يعتبر عاملاً مساعدًا لانتشار الوباء.

وتابع البيان، أنّ "كل ذلك يشكل خطرًا كبيرًا و يوفر بيئة مناسبة لحدوث ارتفاع الإصابات بموجة ثانية قاسية قد تهدد النظام الصحي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية"، مشددًا أنّ "الوضع الوبائي لم ينحسر بعد وأنّ التصاعد المستمر في نسب الشفاء والانخفاض بالإصابات والوفيات جاء نتيجة جهود مضنية خلال الأشهر السبعة الماضية، والتي كبدت هذه الوزارة خلال هذه المعركة الشرسة أكثر من 180 شهيدًا من جيشها الأبيض وأكثر من 28 ألف إصابة".

ودعا البيان، المواطنين إلى "التقيد التام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها وخاصة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين باستمرار والابتعاد عن التجمعات البشرية المكتظة والأماكن المغلقة، كما شدد على الفرق الصحية لـ "الاستمرار بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتكثيف التحري بأخذ المسحات من الطلبة وكذلك متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وطالب البيان أيضًا، مؤسسات الدولة كافة بـ "الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات وخاصة عند إقامة أي نشاطات ذات تجمعات بشرية من شأنها أنّ تزيد خطر العدوى بين المشاركين".

فيما طمأن بيان وزارة الصحة، بأن "الجهود مستمرة بالتنسيق مع الشركات المنتجة للقاح كوفيد - 19 لتوفيره بأسرع وقت ممكن بعد اعتماده من المنظمات العلمية الدولية الرصينة لضمان فعالية ومأمونية اللقاح"، داعيًا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين وشيوخ العشائر إلى "بذل المزيد من الجهود لرفع الوعي الصحي وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين المستمر".

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