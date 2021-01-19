2021/01/19 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاثنين، أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنجن سيُرفع في 26 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث سيتعيّن على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لوباء «كوفيد-19»، لكن المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يرفع حظر السفر..



وإدارة بايدن ترفض تطبيق القرار المركز الخبري الوطني.

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