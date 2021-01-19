2021/01/19 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تحول وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، إلى حصن منيع قبل يوم من موعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشدّدة، فيما جدّد الرئيس المنتخب دعوته إلى توحيد بلاد يسودها الانقسام.وتنتشر في العاصمة الأمريكية قوات من الحرس الوطني سيصل عددها إلى 25 ألفاً، الأربعاء، بهدف ضمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تتحول الى حصن منيع قبل تنصيب بايدن رئيساً لأمريكا المركز الخبري الوطني.

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