الإعلام الأمني ينفي وقوع اعتداءات في جرف الصخر

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني تعرض ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة بابل الى اعتداء وتحريب من قبل ارهابيي تنظيم داعش، نافية تعرض القوات الامنية لأي اعتداءات في المنطقة.

وقالت الخلية في بيان لها يوم الثلاثاء، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس الاثنين".

وأوضحت أن "بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت الى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية باشرت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

ودعت الخلية "وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام".

PUKmedia / وكالات

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