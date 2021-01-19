الكاظمي وصالح يتفقان على ضرورة دعم إجراءات منع التزوير في الانتخابات واهمية تمرير الموازنة

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، على ضرورة دعم إجراءات منع التزوير والتلاعب في الانتخابات المقبلة، ودعوة مراقبين دوليين للمشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع.وذكر بيان ان الرئيس صالح، بحث مع الكاظمي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية ، حيث جرى التأكيد على … Readmore

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