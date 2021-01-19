إيران: لسنا مستعجلين للحكم بشأن توجهات بايدن حول الاتفاق النووي

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، اننا لسنا مستعجلين للحكم بشأن توجهات بايدن بخصوص الاتفاق النووي.وفي تغريدة له على تويتر لدى عودته الى نيويورك، كتب مجيد تخت روانجي: “في الوقت الحاضر وصلت الى نيويورك عائدا من طهران.



ورغم الحرب الاقتصادية الاميركية ضد شعبنا، الا ان حكومتنا بقيت راسخة في احتواء كورونا”.وتساءل تخت رواني: هل سيتخلى بايدن عن سياسة ترامب اللاإنسانية في ممارسة الضغط الاقصى، وهل سيطبق بايدن وعوده بإلغاء كل حالات الحظر؟ وأجاب: لسنا مستعجلين للحكم بشأن ذلك.



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