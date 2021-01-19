بايدن يمهد الطريق أمام المهاجرين للحصول على الجنسية الأميركية

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعتزم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن في اليوم الاول لادارته، الاعلان عن مشروع قانون هجرة شامل للحصول على الجنسية الأميركية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.

وذكرت وسائل اعلام اميركية، ان "هذا التشريع يعد جزءا من وفاء بايدن بوعد في حملته الانتخابية للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين، بعد 4 سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترمب التقييدية وحملات الترحيل الجماعي".

ويعتبر هذا التشريع أحد أسرع المسارات للحصول على الجنسية الأميركية لأولئك الذين يعيشون دون وضع قانوني في السنوات الأخيرة، لكنه لا يتضمن المقايضة التقليدية لأمن الحدود الذي يفضله العديد من الجمهوريين، مما يجعل إقراره من الكونغرس المنقسم موضع شك.

ووفقا لتلك المصادر، فإن التشريع سيتم تقديمه بعد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية غدا الأربعاء.

وبموجب التشريع فإن أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021 دون وضع قانوني سيكون لديهم مسار مدته 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت أو الإقامة الدائم (Green Card)، في حال اجتيازهم فحص الملفات واستيفائهم دفع الضرائب والمتطلبات الأساسية الأخرى.

بعد اجتيازهم هذه الخطوة، في حال رغبوا في الحصول على الجنسية الأميركية سيكون لديهم مسار آخر مدته 3 سنوات.

وستكون هذه العملية أسرع بالنسبة لبعض المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، وكذلك العمال والزراعيين والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة، وسيتأهلون على الفور للحصول على الإقامة الدائمة (Green Card).

ويهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى اعتماد قرارات سريعة تسمح بالتراجع عن قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وكان بايدن وحلفاؤه حتى من الجمهوريين قد وضعوا ملف الهجرة كقضية رئيسية، وسيعملون لإيجاد أرضية مشتركة بشأنه مع الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين.

ويعتبر إقرار مثل هذا المشروع "فوزا كبيرا" لبايدن حتى ولو كان ينطوي على حل وسط، فهو أمر بالغ الأهمية له، خاصة أنه يبحث عن انتصارات تشريعية في الكونغرس المنقسم، الذي من المتوقع أن يعارض الجمهوريون فيه أولويات بايدن الأخرى والتي تتضمن التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية التي أيدها الحزب الجمهوري.

ا.ح

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