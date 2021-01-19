المفوضية تعلن تمديد فترة التسجيل للبطاقة البايومترية لمدة شهرين

2021/01/19 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

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شعار المفوضية

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن تمديد فترة التسجيل للبطاقة البايومترية لمدة شهرين بدءا من شهر شباط المقبل، فيما كشفت عن أسباب تقديم مقترح تأجيل الانتخابات من موعد حزيران المقبل إلى شهر تشرين الأول.





وذكرت المفوضية في بيان اليوم، 19 كانون الثاني 2021، ان "رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءا من شهر شباط المقبل، وضرورة اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرا في التصويت، وعدها مستمسكا رسميا".

وأضاف البيان أن"مجلس المفوضين قرر تمديد مدة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لفسح مجال أوسع للمراجعة والتسجيل، "مبينا أن" المدة ستنتهي بقرار لاحق من مجلس المفوضين".

وتابع أن" قرار التمديد جاء بسبب ضعف عدد المراجعين لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة التي انقضت مدتها بعد تسجيل (6) تحالفات جديدة، مع استمرار عملية تسجيل الأحزاب، وكان هذا من جملة الموضوعات التي نوقشت في الاجتماعات مع الرئاسات".

وأشار إلى أن"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 16/10/2021، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدت بين رئيس مجلس المفوضين و أعضائه في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورؤساء الجمهورية والوزراء و مجلس النواب و مجلس القضاء الأعلى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لبحث ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، حرصا من المفوضية على إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وهو ما يتطلب استكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت، فضلا عن إفساح المجال لتسجيل أكبر عدد من التحالفات السياسية، و توسيع عملية التسجيل البايومتري، وإعطاء الوقت الكافي للناخبين لمراجعة مراكز التسجيل".

وأوضح أن"أعضاء مجلس المفوضين في هذه الاجتماعات عرض جملة من الأمور المهمة التي منها، استعدادات المفوضية على وفق الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، و نسب الإنجاز الخاصة بعمليات التحديث البايومتري التي توصلت إليها المراكز المنتشرة في عموم أرجاء العراق البالغ عددها (1079) مركز تسجيل، إذ بلغت ( 191،269) عملية تحديث، من ضمنها عمليات التحديث الخاصة بالنازحين التي بلغ عددها ( 1372) عملية تحديث، أما عمليات التسجيل البايومتري، فقد بلغ عددها( 14,681,267) عملية تسجيل من أصل عدد الناخبين البالغ عددهم ( 25,139,375) ناخبا، كما بلغ عدد بطاقات الناخب البايومترية الموزعة ( 12,627,833) بطاقة بايومترية".

وفي سياق اخر "تسنم المفوض عباس فرحان حسن منصب رئيس الإدارة الانتخابية بعد انقضاء مدة الدورة الأولى لرئاسة الإدارة على وفق قانون الانتخابات رقم (31) لسنة 2019".

ر.إ

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