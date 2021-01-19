التخطيط تكشف عن الفئات العمرية التي يحق لها الانتخاب.. أكثر من 55% من العراقيين يحق لهم المشاركة

2021/01/19 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة التخطيط، امكانية مشاركة اكثر من 55% من سكان العراق، في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح، ان عدد سكان العراق لعام 2020 بلغ 40 مليونا و150 الف نسمة.

يشكل الذين بعمر 18 سنة فاكثر 53% منهم، اي ان عدد هذه الفئة العمرية يصل الى 21 مليون و272 الف نسمة.

اما في عام 2021 وهو عام الانتخابات، فسيدخل مواليد 2003 في السن الانتخابي 18 سنة وعددهم 900 الف نسمة، وبهذا يصبح عدد الذين بعمر 18 سنة فما فوق 22 مليون و170 الف نسمة يشكلون نسبة 55.2% من مجموع سكان العراق.

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