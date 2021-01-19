تعرف على سفيركس.. تلسكوب ناسا الفضائي لاستكشاف تاريخ الكون

2021/01/19 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” (NASA) إنها تعتزم استكشاف تاريخ الكون منذ الانفجار العظيم، بواسطة تلسكوب “سفيركس” (SPHEREx) الفضائي التابع لها، والذي يقدر بحجم سيارة صغيرة، وفق بيان نشره موقع “مختبر الدفع النفاث” (Jet Propulsion Laboratory) التابع للوكالة.ومن المتوقع … Readmore

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