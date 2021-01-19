منخفض جوي تركي ومرتفع سيبيري يتسببان بثلوج وانخفاض الحرارة الى دون الصفر

2021/01/19 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشارت توقعات هيئة الانواء الجوية الى وقوع العراق تحت تأثير منخفض جوي قادم من تركيا ومرتفع جوي سيبيري.

وتوقعت الهيئة ان يستمر تساقط الثلوج باليومين في عدد من المناطق المرتفعة في إقليم كردستان ابتداء من يوم غد الأربعاء، مع أجواء ضبابية وأمطار في مناطق أخرى في الاقليم، مشيرة الى بدء تأثير المرتفع الجوي السيبيري في باقي مناطق العراق بدءا من يوم الخميس المقبل، والذي يرافقه رياح جافة وباردة مع انخفاض درجات الحرارة الى دون الصفر المئوي.

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