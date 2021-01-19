كلوب يعترف بصعوبة تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال

2021/01/19 | 11:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يرى مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أنه يتعين على فريقه خوض معركة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل التفكير بإمكانية الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.وفي ظل النتائج غير المتوقعة لمعظم أندية الطليعة، قال كلوب إن المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون أشد من أي وقت مضى “عندما أنهينا […]

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