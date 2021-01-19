حيدر محمود: مباشرة الدوري بصورة صحيحة جعل الاعبين بجهازية مستمرة

2021/01/19 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

أكد الاعب الدولي السابق والمدرب الكروي الحالي حيدر محمود أن سير الدوري بهذه الطريقة وعدم وجود أي تأجيل جعل جميع الاعبين في جاهزية مستمرة .

وقال محمود في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إنه" في السابق كان الفريق يلعب مباراة في الأسبوع ويتم التأجيل لأكثر من هذا الوقت ،وهذا ما يقلل الجانب البدني ويجعل الاعب يشعر بحالة ملل ،لكن الآن تقام المباريات كل خمسة ايام " مبيناً أن " تنظيم الدوري الآن أفضل من الدوريات السابقة" .

وتابع محمود أن " الدوري في آخر جولتين هو في أفضل مراحله ،وشدتا التنافس بين الفرق الجماهيرية والفرق الباقية وبعض الفرق المتأخرة تحتاج الى فوز واحد للتقدم أربعة مراكز" موضحاً أنه " لا يوجد يأس ولا فارق كبير بين الفرق المتنافسة وخصوصاً الفرق الجماهيرية ومنها الزوراء عاد الى سكة الانتصارات والجوية والشرطة وغيرها".

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