عدنان درجال يغادر إلى مصر لاستلام علم الدورة الرياضية العربية

2021/01/19 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

غادر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، إلى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واستلام علم الدورة الرياضية العربية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في تصريح خاص لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ناس"، (19 كانون الثاني 2021)، إن "العراق كان من المؤمل أن يستضيف الدورة الرياضية العربية في العام السابق لكن جائحة كورونا عطلت هذا المسعى وهذه الاستضافة".

وأضاف عبد الوهاب أن "وزير الشباب والرياضة سيستلم أيضاً شعار بغداد عاصمة الشباب العربي من المضيف السابق جمهورية تونس العربية خلال هذه الاجتماعات" مبيناً أن العراق "قادر على أن يستضيف هذين المحفلين على أتم وجه".

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