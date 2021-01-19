مجلس الوزراء يوجه بتمديد فترة التسجيل للبطاقة البايومترية واعتمادها حصرا في التصويت

2021/01/19 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس الوزراء بتمديد فترة التسجيل للبطاقة البايومترية لمدة شهرين بدءاً من شهر شباط المقبل واعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرًا في التصويت، وعدّها مستمسكًا رسميًّا.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن مجلس المفوّضين قرر تمديد مدّة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ موضحة ان التمديد جاء بسبب ضُعف تسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة التي انقضت مدّتها.

واكدت المفوّضية انها ما تزال تستقبل وفودًا من وزارات عدة لمناقشة مسوّدة التعاون للعمل المشترك من خلال تقديم الدعم الإداري والإعلامي الذي يسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

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