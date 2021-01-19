مسؤول الديمقراطي الكردستاني في سنجار يرد على اتهام حزبه بمنع عودة الأيزيديين

2021/01/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

رد مسؤول حزب الديمقراطي الكردستاني، قادر قاجاق، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، بشأن الاتهامات الموجهة لحزبه بمنع عودة العوائل الايزيدية إلى قضاء سنجار في نينوى.

وقال قاجاق في حديص لـ (بغداد اليوم): "ننفي الاتهامات الموجهة لحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع عودة العوائل الإيزيدية التي تسكن في مخيمات الإقليم إلى قضاء سنجار".

وأضاف، أن "الاتهامات لاصحة لها والديمقراطي الكردستاني هو من يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لعودة العوائل النازحة وتوفير الاستقرار وتطبيق اتفاق سنجار بالكامل بين بغداد وأربيل".

وتابع قاجاق، أن "هذه الاتهامات يبثها عناصر حزب العمال الكردستاني والمرتزقة التي يتبعون لهم، وعلى العكس وجود حزب العمال هو العائق الكبير أمام عودة النازحين، بسبب عمليات الخطف والابتزاز والانفلات الأمني التي يمارسها داخل سنجار".

وكانت عدد من القيادات الإيزيدية وجهوا اتهاما للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنعه عودة العوائل الإيزيدية النازحة في مخيمات الإقليم من العودة إلى سنجار، لاستغلال أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

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