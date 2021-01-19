قوة أمنية مشتركة تنفذ عملية تفتيش في قضاء بلد

2021/01/19 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، عملية تفتيش في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات مشبوهة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وانطلقت قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات سامراء، صباح اليوم، بعملية تفتيش منطقة تل البتار، مبينا أنه تم التأكد من خلو المبازل و الاحراش و البساتين في المنطقة من أي وجود للعدو، وسط تعاون كبير للأهالي مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية

يتبع.



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