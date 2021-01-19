اعادة فتح 30مدرسة نموذجية في الموصل

2021/01/19 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعادت مديرية تربية نينوى فتح 30مدرسة ابتدائية وثانوية نموذجية في عموم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى .وقال مدير تربية نينوى يوسف السبعاوي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الملاكات الهندسية في تربية نينوى وبلديات نينوى اعادت اعمار وتأهيل نحو 30مدرسة في ايمن وايسر الموصل والمدينة القديمة "وأضاف السبعاوي ان" المدارس التي تم افتتاحها توزعت بين احياء السكر والمثنى والزهور والزهراء ووادي حجر والصحةوالميدان والنجار "/انتهى

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