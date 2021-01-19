وزارة المالية توضح حول استقطاعات رواتب الموظفين

2021/01/19 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، وجود أي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الجديد.ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر من داخل الوزارة، قوله إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.وأضاف أن “لمجلس النواب …

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