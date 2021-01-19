الصحة تصدر توجيهات لتجنب الموجة الثانية لكورونا

2021/01/19 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، في البلاد، والتي قالت إنها قد تكون “أقسى من الأولى”.وذكرت الوزارة، في بيان، أنه “انطلاقا من مسؤولياتها و مهامها الوطنية، تتابع وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي المحلي والدولي بسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الاصابات بموجة ثانية وقد تكون أقسى …

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