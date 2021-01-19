الصدر: اذا كان التأجيل لاسباب مهنية فسنذعن

2021/01/19 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، عن أمله بأن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات.وذكر السيد الصدر في تغريدة له على “تويتر”، “نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة”.واضاف: “كما نأمل ان تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية …

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