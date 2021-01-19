تفجير محطة للطاقة الكهربائية في جلولاء

2021/01/19 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت المجاميع الارهابية على تفجير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في قرية تابعه لناحية جلولاء بقضاء خانقين.

وقال مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بتفجير محطة سيد جابر لتوليد الطاقة الكهربائية شمالي ناحية جلولاء.

واضاف: ان هذا العمل الارهابي اسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن ناحيتي جلولاء وقرتبه، مشيرا الى ان الفرق المختصة تعمل على اصلاح المحطة.

وتشهد ناحية جلولاء واطراف قضاء خانقين منذ عدة سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي حدثت بعد انسحاب قوات البيشمركة من المنطقة، فيما يطالب الاهالي بعودة قوات البيشمركة لتعزيز الاوضاع الامنية في المناطق المستقطعة.

PUKmedia خاص

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