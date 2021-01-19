واسط تمنع دخول البيض والدجاج الحي خوفا من انتشار “انفلونزا الطيور”

2021/01/19 | 11:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قررت محافظة واسط، الثلاثاء، منع دخول بيض المائدة والدجاج الحي الى المحافظة لاي سبب خوفا من انتشار “انفلونزا الطيور”.وقال نائب المحافظ رشيد البديري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محافظة واسط اتخذت قرارا بعدم السماح بدخول بيض المائدة والدجاج الحي الى المحافظة لاي سبب”، مشددا على ان “عملية دخولها ستعد عملية تهريب يحاسب عليها القانون”.واوضح البديري، ان “ديوان المحافظة اوصى بفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، فضلا عن مصادرة بيض المائدة والدجاج الحي المعد للتهريب من قبل لجنة شكلت حديثا ضمت بعضويتها الادارة المحلية وقيادة الشرطة ودوائر الصحة والبيئة والزراعة بغية اتلاف الكميات المصادرة”.وتابع ان “هناك تعليمات قد تم ابلاغ نقاط التفتيش الخارجية بها بعدم السماح الى تجار البيض والدجاج في المحافظات المجاورة والمارة من خلال المحافظة لانهم يخضعون لقرارات الحكومة المحلية”، مشيرا الى ان “هذا القرار ياتي تحسبا لتفشي وانتشار مرض انفلونزا الطيور بعد ان شهدت محافظة صلاح الدين تسجيل حالات بهذا المرض”.



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