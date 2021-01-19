قيادي ايزيدي.. هناك خطر حقيقي ينتظر قضاء سنجار

2021/01/19 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد القيادي الايزيدي المنشق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "قاسم ششو"، الثلاثاء، فقدان الايزيدين للثقة بحكومتي اربيل وبغداد.

وذكر "ششو" في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (19 كانون الثاني 2021)، ان "هنالك خطرا حقيقيا ينتظر قضاء سنجار كونه يقع ضمن الهلال الشيعي الذي تسعى ايران لاكماله في المنطقة".

وبين ششو، ان "الايزيديين فقدوا ثقتهم بحكومتي بغداد واربيل نتيجة المصالح التي تحاك في مناطقهم على حساب الايزيديين" بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان على تطبيع الأوضاع في بلدة سنجار (المتنازع عليها بين الحكومتين) ذات الغالبية الأيزيدية، مبينة أن الاتفاق ينهي سطوة الجماعات المسلحة بالبلدة، ويعيد الاستقرار فيها.

ا.ح

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