2021/01/19 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع التركي خلوصي اكار

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