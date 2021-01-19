نشاط معبر حدودي مع ايران يوفر 200 فرصة عمل جديدة للعاطلين

2021/01/19 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، أن نشاط معبر حدودي شرق المحافظة وفر 200 فرصة عمل جديدة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” النشاط التجاري المتصاعد في منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران اسهم في توفير 200 فرصة عمل جديدة للعاطلين”.واضاف الخزاعي ،ان” كلما زاد معدل تدفق القوافل التجارية زادت معه فرص العمل لمهن مختلفة بعضها مباشر والبعض الاخر غير مباشر”، مبينا أن “معدل تدفق القوافل يتراوح الان من 100-110 شاحنة يومية يجري تفريقها في الساحة الدولية في شاحنات عراقية “.وتابع،ان” مستوى نشاط المنفذ لم يصل الى مستواها قبل اذار2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا لكن الامال تزداد بان ينتهي فصل الفيروس تعود الاوضاع التجارية الى سابق عهدها”.ويعد منفذ مندلي من المنافذ البرية المهمة شرق العراق وهو الاقرب للعاصمة بغداد من بقية المنافذ البرية الاخرى”.انتهى 25 ف

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