حكومة كردستان العراق تصدر بياناً حول تصريحات وزير النفط بالحكومة الاتحادية

2021/01/19 | 11:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، توضيحاً وتصحيحاً رداً على التصريحات الأخيرة لوزير النفط في الحكومة الاتحادية، إحسان عبدالجبار إسماعيل.وقالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، في بيان لها، إن وزير النفط في …

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