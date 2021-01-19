المالية العراقية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر يناير

2021/01/19 | 11:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة المالية العراقية على عدم وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر يناير/ كانون الثاني 2021.وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، إن المعلومات المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة ولا أساس لها، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة …

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